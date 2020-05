Les commissions médicales pour les permis de conduire reprennent le 19 mai en Côte-d'Or

Si vous devez passez devant une commission médicale pour valider votre permis de conduire, vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture

Les rendez-vous seront donnés dans l’ordre des inscriptions informatiques.

• Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, les conducteurs, dont les rendez-vous en commission médicale ont été reportés, pourront se représenter munis des examens de biologie médicale effectués en vue du contrôle médical déprogrammé. Exceptionnellement ces examens seront acceptés jusqu’au 24 août 2020.

Quant aux tests psychotechniques, leur durée de validité de six mois permet de les accepter lors de la reprise des rendez-vous de la commission médicale.

• La validité temporaire du permis des conducteurs qui avaient effectué une première visite médicale l’an passé est prorogée jusqu’au 24 août 2020, ainsi il n’y a pas d’urgence pour un rendez-vous dans l’immédiat

Les gestes barrières doivent être strictement respectés, c’est pourquoi vous vous présenterez le jour de votre rendez-vous muni d’un masque et d’un stylo et en possession du formulaire CERFA N°14880*02 (avis médical) et pas plus de 10 mn avant votre heure de rendez-vous.