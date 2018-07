Les conditions de circulation de ce WE en Île-de-France sont marqués par deux événements : le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées et la retransmission sur écran géant de la finale de la Coupe du Monde au Champ-de-Mars.

Île-de-France, France

Dans les transports en commun

Sur le RER A, le trafic est interrompu entre Cergy Saint-Christophe et Cergy le Haut.

Sur la ligne H du transilien, le trafic est interrompu entre Montsoult Maffliers et Luzarches à partir de samedi et jusqu’au dimanche 12 août. Des bus de remplacement assureront cet itinéraire durant tout le temps des travaux.

La ligne K du transilien est interrompue entre Paris Nord et Mitry Claye tout le week-end.

Sur la ligne L, aucun train entre Paris St-Lazare et Maisons-Laffitte et entre Paris St-Lazare et La Défense pendant tout le week-end.

Sur les routes

Samedi, évitez de circuler dans l’Ouest de Paris. Tout le quartier des Champs-Elysées sera bouclé pour le défilé du 14 juillet qui débute dès 10h. Le soir, c’est au pied de la Tour Eiffel qu’il y aura concert et feu d’artifice, circulation bloquée autour du Champ de Mars.

Dimanche, rebelote : un écran géant sera installé au pied de la Tour Eiffel pour France-Croatie, coup d’envoi à 17h. En cas de victoire, les Champs-Elysées deviendront piétonnier et là… on ne peut plus rien vous promettre pour la circulation !

Samedi et dimanche, Beyoncé et Jay-Z sont en concert au Stade de France. A cette occasion, les accès au Stade par l’A86 et l’A1 seront fermés en fin de soirée.

Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs en vacances. La circulation sera très dense dès le petit matin, notamment au péage de Fleury sur l’A6 et à celui de Saint-Arnoult sur l’A10. Dimanche, Bison Futé hisse le drapeau vert sur la Région.