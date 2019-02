ENQUÊTE - Téléphone au volant : rappel à l'ordre pour les conducteurs de bus à Béziers

Béziers, France

Une enquête France Bleu Hérault. Les chauffeurs de bus de Béziers (Hérault) sont pointés du doigt pour leurs mauvais comportements au volant. De nombreux usagers disent ne plus se sentir en sécurité dans les bus de l'agglomération. Téléphoner au volant serait monnaie courante. Sans parler des envois répétés de SMS et des chauffeurs qui consultent internet en conduisant.

Des conducteurs ont déjà été convoqués par l’ancien délégataire, mais aucune sanction n’a jamais été prise. La société de transport Vectalia, (nouveau gestionnaire des bus Biterrois depuis janvier), a bien l’intention de mettre fin à cette pratique devenue, trop courante et trop dangereuse. Cette problématique était d'ailleurs à l’ordre du jour du dernier Comité d’Entreprise lundi dernier et le sera à celui du prochain CHSCT (en mars). En attendant, une note interne a été envoyée à tous les conducteurs.

Les témoignages sont accablants

À la gare routière de Béziers, place du Général de Gaulle, rares sont les usagers à ne pas avoir vu au moins une fois un conducteur de bus avec le téléphone au volant. Les passagers se disent outrés, horrifiés par le comportement des conducteurs.

Christine emprunte quotidiennement le bus. Et d’après elle, c'est assez régulier sur sa ligne entre Boujan-sur-Libron et Béziers Copier

Heureusement, aujourd’hui, aucun accident grave n’est encore arrivé. "On en est pourtant jamais très loin" raconte Andréa". Elle emprunte la ligne 12. "Lundi, un conducteur arrivant à la gare routière a dû freiner au tout dernier moment. Il n'avait pas vu un enfant qui traversait la chaussée. Il regardait son écran de téléphone", rajoute Andréa.

"Les chauffeurs jouent avec notre sécurité" déplore Andréa Copier

Des comportements inacceptables

Frédéric Lacas, le président de l'agglomération de Béziers, vient d'envoyer ce mercredi un courrier au délégataire pour qu'il fasse respecter le code de la route. "Il faut corriger ces mauvaises habitudes. Elles sont dangereuses. On nuit à la sécurité des passagers" rajoute Frédéric Lacas. "C'est un service public. Nous devons être exemplaires".

"Les récidivistes doivent être sanctionnés" dit Frédéric Lacas, le président de l'agglomération de Béziers Copier

Le sous-préfet de Béziers rappelle que téléphoner au volant est une infraction au code de la route. Christian Pouget va donner des consignes aux forces de l'ordre et saisir l'agglomération de Béziers pour qu'elle rappelle les règles à son délégataire.

"Il faut prendre des sanctions" dit Murielle Copier

Une note interne envoyée à tous les chauffeurs

La direction locale de Vectalia, dénonce ces mauvais comportements au volant et a bien l’intention de sévir si besoin. Une note interne (voir ci-dessous) a été envoyée à l'ensemble des 140 conducteurs ce mardi 19 février, rappelant le règlement intérieur. "La sécurité des voyageurs et des tiers doit être votre objectif prioritaire en tant que conducteurs et conductrices professionnels" précise le document.

"Pas de téléphone, ni de radio-téléphone au volant" rajoute Jean-Michel Gressard, le directeur Vectalia Béziers Méditerranée. Il est demandé aux conducteurs d'attendre un arrêt pour répondre ou passer un appel.

"Cette pratique est malheureusement répandue. Pas uniquement sur le réseau Bitérrois" rajoute Jean-Michel Gressard. Copier

"Avant même de penser à une sanction, j'imagine les conséquences que cette attitude désinvolte peuvent avoir sur la vie d'autrui. Qui voudrait être un jour responsable d'un drame au sein d'une famille par manque de respect des règles et du bons sens ? Aucun d'entre-nous j'espère !"

Vectalia rappelle à son personnel que le portable est interdit et demande aussi à ses chauffeurs de n'utiliser la radio interne uniquement quand le véhicule est à l'arrêt. Pour utiliser le téléphone, il faut que le véhicule soit garé sur une place de stationnement ou alors à l'occasion d'un arrêt d'urgence ou une panne rappelle la direction en précisant un arrêt de la Cour de cassation du 02/02/2018.

De nombreux usagers rencontrés déplorent aussi ceux qui conduisent avec des écouteurs sur les oreilles. "Certains oublient même de s'arrêter" déplorent Juliette et Eric. "Ils écoutent de la musique avec leurs oreillettes. Ils sont distraits. C'est du n'importe quoi. La semaine dernière, nous avons été plusieurs à appeler un conducteur. Il n'entendait rien. Il a manqué au moins trois arrêts. Évidemment nous avons dû faire le chemin inverse à pieds. À quoi bon râler ! Les agents nous envoient balader de toute manière. Certains ne sont vraiment pas aimables".

Pour le syndicat UNSA (représentatif dans l'entreprise), il faut bannir de telles pratiques. Mais pour Gilles Escarguel, secrétaire du comité d'entreprise, ces pratiques courantes sont consécutives à un besoin professionnel. "Du matériel de communication défectueux dans les véhicules a contraint les conducteurs à utiliser leur propre téléphone. Mais ce qui a été toléré un temps, est dépassé" rajoute le représentant du syndicat UNSA (syndicat représentatif dans l'entreprise).

"Des dérapages ont en effet été constatés. Il faut y mettre fin en effet" explique Gilles Escarguel, élu au comité d'entreprise Vectalia Copier

Un bus se rend place du Général De Gaulle (Béziers) © Radio France - Stéfane Pocher

Note interne envoyée à tous les conducteurs de Vectalia -Béziers Méditerranée- © Radio France - Stéfane Pocher

La direction Vectalia rappelle la législation en vigueur à ses salariés à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher