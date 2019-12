Les conducteurs de bus du réseau Stan en grève à partir de ce vendredi dans le Grand-Nancy

Près de 58% des conducteurs de bus et de trams du réseau Stan sont en grève ce vendredi. Ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent, des temps de parcours inadaptés et une direction qui fait la sourde oreille. La grève est prévue jusqu'à dimanche.

Si vous devez prendre les transports en commun du réseau Stan ce vendredi, samedi ou dimanche, prenez vos précautions. Le trafic des bus et des trams tournera au ralenti, la plupart circuleront avec les horaires du dimanche. La CGT, Force ouvrière et l'Union syndicale Solidaires transports, appellent les conducteurs de Kéolis Grand-Nancy à se mettre en grève jusqu'à ce dimanche.

Depuis la mise en place du nouveau réseau Stan, les conducteurs dénoncent leurs conditions de travail ou encore des temps de parcours inadaptés, des cadences infernales. Les syndicats dénoncent aussi une direction qui ne les écoute pas. La dernière grève remonte au mois de septembre, déjà pour les mêmes raisons.

"Rien n'avance. Depuis le mois de septembre, on explique à notre direction qu'elle doit modifier son approche des négociations, son approche sur les temps de parcours, sur les conditions de travail des salariés. Jusqu'à maintenant, on a essayé de ne pas pénaliser la clientèle à l'approche des fêtes de Noël mais à un moment, la direction fait tellement la sourde oreille qu'on n'a plus d'autres choix que de se mettre en grève", explique Olivier Heyd, délégué Force ouvrière.

"Un désintéressement total de la direction envers son personnel"

Selon les syndicats, les temps de parcours sont souvent trop courts. "Nous, on est sur le terrain depuis des années. On connait les temps de parcours. Eux [la direction], ils calculent depuis Paris, sur des logiciels. Ils ne connaissent absolument pas le réseau et ils nous imposent des horaires comme ceux-là", précise Olivier Heyd. Depuis le dernier mouvement de grève, Kéolis a pourtant recruté plus d'une vingtaine de conducteurs de bus mais ce n'est toujours pas suffisant pour assurer l'offre de transport proposée, selon Force ouvrière.

Les conducteurs reprochent aussi l'augmentation des emplois précaires, le recours aux CDD, l'augmentation de la sous-traitance, les groupes de repos non respectés, des modifications et des suppressions de lignes, l'augmentation des tournées de plus de 8h, le manque de personnel dans les ateliers qui selon eux, provoque des retards dans la maintenance et une surcharge de travail pour les salariés. Dans un communiqué, les syndicats estiment qu'il y a un "désintéressement total de la direction envers son personnel". S'ils estiment que ne s'améliore, ils pourraient répéter leur mouvement de grève puisque leurs préavis, déposés en septembre dernier, courent jusque dans le courant du mois de janvier.