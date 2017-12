Une nouvelle journée de grève ce samedi sur le réseau Divia à Dijon. La CGT Keolis appelle les conducteurs de bus et de tramway à se mettre en grève pour dénoncer les conditions de travail, et notamment les temps de parcours trop serrés.

Dijon, France

La circulation des bus et des tramways sera à nouveau perturbée à Dijon ce samedi. Une grève à l'appel de la CGT Keolis qui veut dénoncer les conditions de travail des conducteurs et qui a déjà déposé une soixantaine de préavis de grève de 24h pour l'année à venir. Des discussions sont en cours avec la direction.

Samedi dernier déjà, près de 40 % des conducteurs se sont mis en grève. Ils dénoncent des temps de parcours trop serrés entre les arrêts. "Chaque année, la direction grappille un peu plus, mais là on ne peut plus tenir, explique Frédéric Pissot, délégué CGT. Ca se ressent sur la conduite, sur l'attention qu'on porte aux usagers. Même dans le tram, la direction a décidé de raccourcir le temps de fermeture des portes, pour plus de profit, mais ce sont les voyageurs qui en pâtissent aussi."

Il y a eu une réunion de négociations mardi dernier, les salariés attendent maintenant des propositions de la part de la direction.

Pour avoir une idée des prévisions de trafic pour la journée de samedi, il faut aller sur divia.fr