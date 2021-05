Les conducteurs de Marseille et sa région sont les champions des insultes au volant

Alors que de nombreux usagers vont se retrouver sur les routes en ce pont de l'Ascension, le onzième baromètre de la Fondation Vinci révèle les sales manies des conducteurs de notre région. Une étude qui comparent les comportements de toutes les régions de France et de 11 pays européens.

Insultes, nervosité, gestes déplacés...

La région PACA arrive en tête des régions pour les insultes au volant. 70% des conducteurs avouent injurier les autres usagers, contre 65% au niveau national. Il suffit de suivre quelques minutes Mayeul, jeune marseillais, au volant de sa voiture sur le cours Lieutaud, pour le constater. "Quand je rentre dans ma voiture je me transforme, je deviens quelqu'un d'autre. Regardez cette voiture qui n'avance pas au feu, mais qu'elle est c...allez avance !".

En quelques centaines de mètres, coincés dans les embouteillages, on ne compte plus les coups de klaxon et les gestes déplacés des automobilistes. C'est d'ailleurs les autres mauvaises habitudes de notre région : 64% des conducteurs avouent abuser du Klaxon (seul Paris fait mieux avec 65%) et 24%, un record, sont déjà descendus de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre chauffeur.

Selon cette étude, 58% des conducteurs passent des appels téléphoniques grâce au système bluetooth, contre 54% pour la moyenne nationale.

Un trafic plus dense et une conduite plus stressante, (Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci)

Pour tenter d'expliquer cette nervosité ambiante qui touche PACA et la région francilienne, Bernadette Moreau avance une explication dans les colonnes de "Aujourd'hui en France" : "C'est peut-être parce que c'est dans ces deux régions que le trafic est le plus dense et la conduite la plus stressante".

Pour Françoise Devawrin, déléguée de la Ligue Contre la Violence Routière en PACA, "_c'est une question de mentalité_, ça s'apprend. Il faudrait des séances de formation dans les lycées au moment où les jeunes vont passer leur permis de conduire".