Les conducteurs maintiennent leur préavis de grève à Noël après un nouvel incident dans un bus à Allonnes

Le syndicat Force ouvrière (FO) des conducteurs de la Setram maintient son préavis de grève les 23, 24 et 31 décembre après un nouvel incident dans un bus à Allonnes. Selon le syndicat FO, trois jeunes ont mis le feu à un siège d'un bus de la ligne 3 à Allonnes, vendredi 16 décembre 2022, peu avant minuit. "La conductrice a fait preuve de sang froid et a éteint l'incendie grâce à un extincteur situé dans le bus", raconte Bruno Peltier, responsable syndicat FO.

Le ras le-bol des conducteurs

C'est la deuxième fois qu'une incivilité de ce genre se produit dans un bus de la ligne T3 à Allonnes, à côté du Mans. Fin novembre déjà, trois bus de cette ligne avaient été caillassés par des jeunes , ainsi qu'un quatrième de la ligne T26. Pou les conducteurs, ça fait trop, ajoute Bruno Peltier. "Les salariés en ont marre. Il y a quand même quelques mois, voire années, qu'on dit qu'il y a un problème d'incivilités et d'agressions, qui débouche sur un mal-être des salariés et aussi des usagers. Ils en ont marre eux aussi."

Créer un lien avec la population

Le délégué syndical demande des actes de la métropole, de l'État et de la Setram. Déjà fin novembre après les derniers caillassages, Setram a réduit l'ampleur horaire des bus le soir à Allonnes . Pour Bruno Peltier, il faut aller plus loin et fermer les cabines des conducteurs. "Ça se fait dans certains transports, comme à Nantes. C'est protéger les premiers exposés car maintenant, c'est dans les mœurs, on est mis en situation de danger."

La Confédération française démocratique du travail répond qu'au contraire, il faut s'ouvrir davantage aux usagers. Sabri Ayaden, responsable syndical, se souvient d'une ancienne association de la Setram appelée "Le Lien". "C'était super, on se retrouvait dans les écoles, dans les clubs de foot pour échanger avec les jeunes. Et ça a disparu, à mon grand regret, vraiment, parce que ça permettait de créer un lien avec la population."

Les syndicats attendent aussi l'arrivée de la nouvelle police des transports promise par le ministère de l'Intérieur en novembre.