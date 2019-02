Quels sont les conseils pour réussir son contrôle technique? C'est le sujet que vous avez choisi en votant sur le facebook de la radio. Depuis le 20 mai dernier, le contrôle technique s'est durci. Mais on peut parfois éviter la contre visite grâce à un minimum de préparation

Yonne, France

Première chose avant de se rendre au contrôle technique, c'est de faire le tour de son véhicule. Logiquement tout conducteur doit pouvoir effectuer un contrôle de base selon Romain Prot . Il est garagiste à Monéteau. "L'état des pneumatiques est facilement contrôlable. Les phares, les clignotants, les balais d'essuie-glaces . Regarder par terre dans le garage si on voit des taches d'huile. Ce sont des contrôles de base qui peuvent nous éviter une contre visite."

Romain Prot, garagiste à Monéteau Copier

Autre conseil, faire quelques kilomètres avant le passage au contrôle technique pour faire chauffer les freins. Rouler, c'est bon aussi pour le moteur, avant de passer le contrôle anti-pollution selon Jérome Fombelle , journaliste à Auto Plus. Et il y a encore mieux pour ceux qui veulent vraiment être rassurés. "La plupart des garagistes ou centre auto, proposent un pré-contrôle technique. En fait ils vous prennent la voiture, et ils vous disent : pour le contrôle il y a ça à faire."

Jérome Fombelle, journaliste à Auto-Plus Copier

C'est pratique parce qu'on peut donc faire les réparations à l'avance et on peut aussi demander à son garagiste d'amener, lui même la voiture au contrôle. " C'est un avantage. les contrôleurs sont un peu plus cléments généralement avec les garages qui leur apportent cinq voitures par jour. "

Le principal avec tout ça, c'est d'éviter la défaillance critique. Une anomalie qui présente un danger immédiat pour la sécurité. Et qui oblige à faire la réparation le jour même. Sinon à partir de minuit , la voiture n'a plus le droit de rouler.

Mais quelque soit la défaillance détectée , vous devrez effectuer une contre visite dans les deux mois suivant le contrôle.