Les conséquences des températures fraîches sur les batteries électriques

Dans l'atelier de réparation des trottinettes électriques de Weebot, à Boulogne (92), une dizaine de techniciens s'affairent à réparer les engins. Le téléphone sonne un peu plus souvent en ce moment, avec des clients qui s'interrogent sur le disfonctionnement de leur batterie reconnait Ganga, le chef d'atelier. Et pourtant il ne s'agit nullement de panne et de réparation à effectuer. La cause tient en un mot : le froid. Plus les températures sont fraîches, et plus l'autonomie de la batterie est impactée. "En deçà de 13°, on peut perdre la moitié de l'autonomie annoncée par le constructeur" ajoute Pierre Asteix, responsable du développement chez Weebot .

ⓘ Publicité

Lorsqu'il fait froid, la capacité de puissance de la batterie se réduit, explique Frédéric Charon, directeur général de SIA (Société des ingénieurs automobiles) "car elle est composée d'électrodes et d'électrolyte. L' électrolyte est un liquide qui permet le passage des ions entre les électrodes afin de charger ou décharger une batterie au lithium. Or ce liquide a tendance à se densifier quand les températures sont basses, ce qui rend difficile le passage des électrons. Par conséquent, la batterie sera moins puissante, moins réactive et aura moins de capacité de charge" par rapport à des températures douces. "Les batteries sont comme le corps humain : elles apprécient les températures moyennes, aux alentours de 20°. Plus elles sont sollicités lors de températures extrêmes, comme lorsqu'il fait entre 0 et 10°, plus elles sont engourdies, moins elles sont opérationnelles" ajoute François Charon.

Par ailleurs, contrairement au moteur thermique qui utilise naturellement la chaleur du moteur à explosion pour chauffer l’habitacle, la voiture électrique, elle, doit puiser sur la batterie pour le chauffer : "le chauffage est gratuit en quelque sorte sur les voitures thermiques" puisqu'il ne consomme pas de l'énergie, alors que dans une voiture électrique, "le chauffage vient puiser dans la batterie de traction du véhicule" précise le directeur général de la Société des ingénieurs de l'automobiles . "Lorsque la voiture est très froide et se rapproche de zéro degré, 40% de l'énergie consommée sert à chauffer l'intérieur de l'habitacle. C'est considérable, par rapport à l'énergie utilisée pour faire avancer le véhicule" ajoute-t-il.

Comment préserver sa batterie par temps froid ?

Garer dans la mesure du possible son engin ou son véhicule à l'abris du froid

Préchauffer la batterie avant le démarrage à l'aide de la fonction prévue à cet effet

Faire chauffer l'habitacle avant de partir en restant branché sur le secteur recommande F. Charon

Adapter sa conduite et réduire sa vitesse, et passer en mode "éco" quand il ne reste plus que 50% d'autonomie. "Comme les smartphones, mieux vaut arrêter de les utiliser quand le seuil des 20% est atteint. Pour éviter de puiser dans les ressources des cellules à l'intérieur. Ce qui permettra de prolonger la durée de vie de la batterie sur plusieurs années" rappelle Pierre Asteix de Weebot .