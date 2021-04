Les contrôles de déplacements se multiplient à Paris

5 300 policiers étaient mobilisés pour des opérations de contrôle des déplacements à Paris samedi 10 et dimanche 11 avril. D'après les forces de l'ordre, les règles sont plutôt respectées par la population.

Finie la tolérance avec les déplacements entre régions. Les forces de l'ordre multiplient les opérations de contrôle pour veiller au respect des 10 km autorisés pour les déplacements autour de chez soi et vérifient que les voyageurs, dans les gares notamment, ont bien un justificatif professionnel ou un motif impérieux. 5 300 policiers étaient mobilisées sur des opérations de contrôle dans la capitale pendant le weekend du 10-11 avril.

"Jusqu'au week-end de Pâques, on a fait preuve de pédagogie, maintenant le dispositif est renforcé et nous verbalisons les personnes qui n'auraient pas l'attestation sur elle", explique la commissaire divisionnaire Stéphanie Biundo, cheffe de la brigade des réseaux franciliens à la préfecture de police.

Les forces de l'ordre haussent le ton mais constatent finalement peu de fraudes jusqu'à présent. "Dans les gares, ce sont des personnes qui voyagent et qui sont munies de leur attestation, on sent bien que les choses sont plutôt respectées", assure Stéphanie Biundo.