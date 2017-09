La gendarmerie annonce les contrôles de vitesse en Sarthe du 4 au 10 septembre

Lundi 4 septembre : Sur la RD 12 entre La Flèche et La Suze-sur-Sarthe, à partir de 17h15,.

Mercredi 6 septembre : axe Sillé-le-Guillaume, Parennes et sur les RD 304 et RD 197, axe Saint-Saturnin, Domfront-en-Champagne, Conlie et Sillé-le-Guillaume, de 14h30 à 17h30.