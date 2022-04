Les contrôles routiers renforcés dans le Cher à cause de "la forte dégradation" de la sécurité

Des excès de vitesse importants, des conduites sous produits stupéfiants ou en ayant trop bu : les comportements dangereux semblent récurrents sur les routes du Berry depuis le début de l'année. La préfecture du Cher lance une alerte et parle d'un "bilan défavorable" de la sécurité routière. Trois personnes sont mortes en 2022, c'est autant que sur les trois premiers mois de l'année 2021. Mais c'est surtout le nombre d'accidents qui est problématique. On compte 39 accidents corporels et 51 blessés dont 9 hospitalisés dans le Cher.

"Des contrôles routiers seront renforcés sur l’ensemble du réseau routier du département du Cher", prévient la préfecture. "Les actions de prévention sur l’usage des deux roues (motorisés ou non) seront accentuées d’ici cet été en direction des jeunes notamment", ajoute-t-elle dans un communiqué de presse.