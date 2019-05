Les contrôles routiers renforcés dans les Bouches-du-Rhône pour le week-end de l'Ascension

Près de 2000 policiers et gendarmes vont être mobilisés dans les Bouches-du-Rhône pour assurer plus de 485 points de contrôles et opérations de surveillance pendant tout le week-end de l'Ascension.

Près de 2000 policiers et gendarmes vont être mobilisés dans les Bouches-du-Rhône pendant tout le week-end de l'Ascension. Ils vont assurer sur plus de 485 points de contrôles et opérations de surveillance. Des contrôles renforcés alors que les axes routiers devraient être particulièrement empruntés dans les Bouches-du-Rhône. Bison Futé a classé les journées de mercredi et de jeudi "rouge" dans le sens des départs et le trafic devrait même être saturé à la mi-journée jeudi sur l'A7. Bison Futé conseille de ne pas emprunter cet axe de 12h à 16h. Dimanche 2 juin, c'est dans le sens des retours que vous devriez coincer sur l'A7, le trafic sera dense à saturé de 8h jusqu'à 21h.

La vitesse particulièrement scrutée par les policiers

Les contrôles des policiers et gendarmes auront pour but de réprimer les infractions à l’origine des accidents et/ou celles qui en aggravent les conséquences. Une attention toute particulière sera donc portée aux comportements accidentogènes (vitesse excessive ou non-maîtrisée, téléphone au volant, non-respect de stop, de feu rouge, franchissement de ligne continue et conduite sous l’influence de substances psychotropes : alcool et stupéfiants).