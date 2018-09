Limoges, France

Les contrôles routiers vont être renforcés en Haute-Vienne. Annonce ce mardi du Préfet de la Haute-Vienne, Raphaël le Méauté, après il est vrai une première partie d'année 2018 très meurtrière sur les routes du département : déjà 19 morts depuis janvier, alors qu'il y en avait eu 20 sur l'ensemble de l'année 2017.

Intolérable aux yeux de Raphaël le Méauté, qui s'est rendu en personne hier sur un contrôle de vitesse du côté d'Ambazac : "_Oui, les chiffres sont mauvais, et oui il y aura des contrôles renforcés_" a-t-il expliqué sans détour. "Vous imaginez qu'on augmente de 63% le nombre de morts en Haute-Vienne, alors que dans le même temps, il baisse de 7% au niveau national" a encore indiqué Raphaël le Méauté.

Le temps de pédagogie est passé

Il n'y aura donc plus aucune mansuétude. Le temps de la pédagogie est passé, a confirmé le Général François Bonavita, qui commande le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Vienne. "A la faveur de la mise en oeuvre des 80 km/h, on a fait de la pédagogie, sans verbaliser, en expliquant aux gens qu'il fallait réduire la vitesse. _Certains ont bien compris le message, d'autres n'ont pas compris et continuent à rouler vite_, et causent des accidents, ou bien sont victimes d'accidents" a-t-il indiqué.

Désormais, donc : plus de cadeau. Le renforcement des contrôles concernera aussi bien la vitesse, que le téléphone au volant, l'alcool et les stupéfiants.