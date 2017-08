Les contrôles se multiplient sur les routes de la Creuse

Les gendarmes multiplient les opérations de contrôles à l'approche du 15 août. Sur la Nationale 145, les voitures étaient en effet plus nombreuses que d'habitude.

Prévenir, contrôler et s'assurer que tout le monde respecte le code de la route. Les gendarmes sont présents ce weekend encore en raison des grands chassés-croisés des vacances. La Nationale 145 n'échappe pas à la règle. L'axe voit en effet sa fréquentation augmenter lors des weekends plus chargés.

Et il faut donc redoubler de prudence pour les gendarmes. Selon le lieutenant colonel Vincent "on a tendance à avoir le pied plus lourd. On veut arriver chez soi résultat la vitesse est plus élevée". C'est pourquoi les gendarmes se sont placés près d'une descente avec un risque "accidentogène".

En six mois on compte cinq mort sur les routes, en 2016 on en avait deux. Pascale Ximénès, directrice du cabinet du préfet

Il faut dire que la vitesse est encore une des grandes causes de décès sur les routes avec "l'alcool et la cannabis, et parfois une combinaison des trois" souligne Pascale Ximénès.

A 140 km/h sur la Nationale

Pour contrôler la vitesse des usagers, le gendarme se sert de jumelles. Il cible une plaque d'immatriculation à l'aide d'un point rouge dans l'appareil pour obtenir la vitesse du véhicule. Lorsque l'automobiliste est en excès de vitesse, il transmet alors le signalement du véhicule aux gendarmes à moto par le biais d'une radio. Ils peuvent ainsi le verbaliser.

L'automobiliste suisse était à 140 km/h. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Justement, un automobiliste suisse roulait à 140 km/h et il a bien du mal à accepter de payer. " A côté de moi, il y avait une plaque française, on ne l'a pas arrêté." Pour le gendarme Sellier "il a cru que c'était 130. Il n'est pas content parce qu'il doit payer mais bon il a joué il a perdu." Et les réactions comme celle-ci ne sont pas rares même si selon le gendarme "il y a de tout".

Prudence donc sur les routes. En cas d'excès de vitesse, c'est 135 euros d'amende, 90 si vous la réglez directement et deux points en moins sur le permis de conduire.