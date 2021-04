Les Croisières Inter-Îles suspendues jusqu'au 2 mai en Charente-Maritime

Coup dur pour les Croisières Inter îles en Charente Maritime, tenues de jeter l'ancre jusqu'au 2 mai. C'est la règle des 10 kilomètres autorisés autour du domicile, qui s'applique à l'embarquement comme au débarquement. Résultat : _"on a un potentiel de clients quasi nul "_explique Bruno Etiembre le directeur commercial des Croisières Inter-Ïles.

Amour des Îles , la navette maritime entre La Rochelle et l' île de Ré - Denis Serin

On s'attendait à avoir une très bonne fréquentation sur les vacances d'avril

La saison avait repris les week-end, depuis le mois mars, avec des excursions vers les îles de Ré, Aix, Oléron ou Fort Boyard et le week-end de pâques avait connu une bonne affluence avec près de 500 passagers embarqués. "On s'attendait à avoir une très bonne fréquentation au mois d'avril , les indicateurs étaient au vert" se désole Bruno Etiembre qui ne cache pas son inquiétude pour les semaines à venir "On nous annonce 4 semaines de confinement mais par expérience on peut craindre que ça se prolonge "confie le responsable qui avoue être contraint de naviguer à vue "sans savoir ou l'on va".

Catamaran à Voile Harmony en soirée - Denis Serin

La navigation reste autorisée

Au total, les Croisières Inter-Îles disposent de 14 navires en Charente-Maritime, des bateaux à passagers qui embarquent jusqu'à 75 personnes. Mais au regard des restrictions qui encadrent les déplacements individuels pendant la crise sanitaire, pas question de poursuivre l'activité avec une poignée de passagers seulement même si il est toujours possible de naviguer dans un rayon de 10 kilomètres. Quant à la liaison entre La Rochelle et Boyardville, qui est une délégation de service public, en accord avec la communauté de communes, il a été décidé de la suspendre également . Bruno Etiembre se souvient qu'en mai dernier à l'issue du premier confinement" la liaison avait repris dès le 11 mai, mais la fréquentation était très très faible et ça ne justifiait pas la mise en place du navire"."Là on a préféré suspendre toutes nos activités jusqu'au 2 mai"conclut le directeur commercial