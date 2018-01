Clermont-Ferrand, France

A l'initiative de plusieurs collectifs, dont Vélorution, les cyclistes manifestent ce lundi soir devant les grilles de la préfecture, alors que le préfet adresse ses vœux aux institutions. Ils se mobilisent contre cette stricte application du Code de la Route, qui les obligerait à payer 135 euros s'ils empruntent la voie du tramway. Jusqu'à maintenant, la police tolérait cet usage, interdit pourtant dès la mise en service du tramway à Clermont-Ferrand. Mais depuis lundi, la police a décidé de verbaliser.

Ils entament alors un concert de klaxon devant la préfecture.

Autoriser sur certains tronçons

Beaucoup des manifestants font part de leur difficulté à traverser Clermont-Ferrand en empruntant les seules pistes cyclables. "Vers les Volcans, un samedi après-midi, il y a beaucoup de monde. La piste cyclable étant de la même couleur que le trottoir, on ne la voit pas. C'est dangereux" résume Thierry. Prendre la voie du tramway est-elle moins dangereuse pour autant ? "Ce n'est pas génial mais c'est plus sécurisé".

"On transgresse cette réglementation pas par plaisir mais parce qu'on se sent plus en sécurité" explique Serge Fabbro, président de l'association Vélocité63. Lui propose que la mairie et les transports en communs clermontois se mettent à la même table pour discuter et "trouver une solution". Une solution qui serait d'autoriser sur certains tronçons (de la rue Lagarlaye à la place Gaillard par exemple) la circulation sur les voies du tramway.

Pour Nicolas Bonnet, adjoint au maire de Clermont-Ferrand et élu écologiste, ce ne serait pas une mauvaise chose. Lui aussi plaide pour une autorisation sur certains tronçons, et regrette ne pas avoir été concerté plus tôt.

L'association Velocité63 a en tout cas envoyé une lettre au maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi.