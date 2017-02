Les cyclistes du quotidien s'invitent à l'élection présidentielle

Et si le vélo était un enjeu de l'élection présidentielle ? Les cyclistes du quotidien, qui sont de plus en plus nombreux, demandent des facilités, et détaillent ce que le vélo peut apporter à l'économie et à la société.

Peut-on miser sur le vélo ? C'est l'une des questions qu'on peut se poser en cette période de campagne pour l'élection présidentielle, où il est beaucoup question des transports.

Le Vaucluse compte de plus en plus de cyclistes du quotidien : pas des sportifs, mais des personnes qui l'utilisent comme moyen de locomotion.

Le vélo pour remettre les commerces dans les quartiers

François, Avignonnais, ne se déplace plus qu'à bicyclette : "C'est moins cher qu'une voiture ! C'est un enjeu pour la santé, on pollue moins... Ca va sans doute inciter les gens à consommer plus proche, et remettre les commerces dans les quartiers!"

Mais les obstacles se dressent sur les pistes des cyclistes : "Il faut naviguer à vue, parce que les gens dans leur voiture sont comme chez eux et se jugent prioritaires. Il n'y a pas de respect du piéton et du vélo".

Des facilités pour ceux qui vont au travail à vélo

Odile part travailler à vélo tous les jours. Il faut aménager les routes secondaires, mais aussi penser en terme de politique globale. Car tout le monde n'habite pas en ville. Il faut, selon elle, faciliter la vie des cyclistes qui prennent les transports en commun, "si l'on prend le vélo pour aller à la gare d'Entraigues et qu'on reprend le vélo d'Avignon à son travail". Il faut que les employeurs prennent en compte aussi les facilités aménager pour les cyclistes : "Pouvoir avoir des vestiaires, des garages à vélos".

Le vélo pour relancer l'économie

La FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, a élaboré tout une série de propositions. Il faut miser sur l'économie et l'avenir, assure l'une de ses membres, Agnès Aboulin : "Le vélo a plein de développements marketing et industriel, entre le vélo à assistance électrique et le vélo design, le vélo sportif et le vélo vintage. Les jeunes sont prêts à transformer cette richesse vélo en richesse économique !"

L'ADEME, l'Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie insiste également dans un rapport de septembre 2016, sur les effets positifs du vélo et de ses services sur l'économie.

Les services vélo génèrent-ils un bénéfice pour la collectivité ? Oui selon l'@ademe : https://t.co/BostQ7XLH9 — Vélo et Design (@_VeloDesign) November 22, 2016

La FUB va soumettre ces idées à tous les candidats à la présidentielles.