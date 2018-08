Les travaux ont à peine commencé et c'est déjà la polémique autour des futurs aménagements cyclables sur les boulevards Rocheplatte et Jaurès, à Orléans. Les habitués des 2 roues accusent la Métropole de vouloir faire à minima en créant, seulement, des bandes cyclables des 2 côtés des boulevards.

Orléans compte de plus en plus de contresens pour les vélos

" C'est encore une occasion manquée", " A quand une vraie politique pour le vélo à Orléans ?". Depuis ce lundi matin, les cyclistes orléanais expriment leur colère et leur désarroi sur les réseaux sociaux. Tous se disent déçus par les travaux qui viennent de débuter sur les boulevards Rocheplatte et Jaurès.

@jeanneavelo a complètement raison. Vous pensez un seul instant que les cyclistes en famille vont emprunter une autoroute urbaine où rares sont les voitures qui respectent la limitation de vitesse. — Le rat d'Orléans (@rat_orleans) August 13, 2018

Des bandes cyclables et pas des pistes !!

Comme l'a expliqué sur son site France Bleu Orléans, la Métropole d'Orléans est en train d'aménager une bande cyclable d'un mètre 50 de large sur les 2 côtés des mails Rocheplatte et Jaurès. L'objectif est de relier la gare et le centre ville avec la Loire et le quai Barentin. " Seulement une bande cyclable, c'est bien moins sécurisé qu'une piste" déplore Nicolas Guilmin du Blog militant " Jeanne à Vélo. Pour lui, la Métropole aurait pû faire beaucoup mieux " en supprimant carrément une voie de circulation pour les voitures et en en créant une vraie piste cyclable en site propre" des 2 côtés des mails.

Vue du boulevard Rocheplatte avant les travaux d'aménagement d'une bande cyclable - Jeanne à Vélo

Il faut avoir le courage politique de prendre de la place à la voiture

Pour Nicolas Guilmin, la Métropole manque clairement d'ambitions pour sa politique cyclable. " Le vrai courage politique, c'est de prendre de la place à la voiture. Mais à Orléans, aujourd'hui, c'est encore quelque chose de _difficile à assumer pour les élus"_.

Pour aménager ces bandes cyclables sur les boulevards Rocheplatte et Jaurès, la Métropole d'Orléans va débourser 70.000 euros. Les travaux devraient se terminer au plus tard fin septembre.