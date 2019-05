Les bus de la Métropole de Tours vont peu à peu passer du diesel au gaz naturel

Tours, France

D'ici 2024, 45 des 197 bus Fil Bleu de la Métropole de Tours rouleront au gaz naturel. Actuellement la flotte Fil Bleu roule au Diesel, alors que de nombreuses villes limitrophes ont anticipé une circulation dé-carbonée, plus respectueuse de l'environnement. La Métropole de Tours entend entamer ce lent virage à partir de 2020. Elle se donne 7 ans pour changer l'ensemble de sa flotte.

Antoine Fins est le directeur de Kéolis à Tours. Il explique que dans de nombreuses villes comme Lille ou Bordeaux, les bus roulent au GNV depuis bien longtemps. La Métropole n'a pas fait ce choix en son temps. A partir de 2020, on va donc changer 45 bus, 30 standards et 15 articulés. La décision finale sera prise dans quelques mois par la Métropole de Tours qui est aussi en retard en matière de transport propre par rapport aux villes voisines comme Orléans et le Mans. Au Mans, plus de la moitié des bus roulent depuis très longtemps au gaz naturel et Orléans passe au tout électrique dans les 6 ans.

L'électrique va aussi se développer sur la Métropole de Tours pour les mini bus de proximité, les navettes à Joué-les-Tours ou Saint-Cyr-sur-Loire, précise Frédéric Augis, Vice-président de la Métropole chargé des transports . Ce dernier n'évoque pas un éventuel déploiement de bus à hydrogène, malgré le développement rapide de cette énergie dans les déplacements.