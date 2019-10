Les démissions de cheminots ont fortement augmenté en Bourgogne-Franche-Comté cette année

Les cheminots sont de plus en plus nombreux à démissionner.

Côte-d'Or, France

Les cheminots sont de plus en plus nombreux à démissionner. 1025 cheminots ont déposé leur démission en 2018. A cela s’ajoute 283 ruptures conventionnelles. En Bourgogne-Franche-Comté, les syndicats constatent le même phénomène. Il y eu au moins une vingtaine de démission en plus depuis le début de l’année.

Ces démissions, c'est seulement dans les TER et la branche entretien et maintenance selon la CFDT. Cela peut paraître minime, mais c'est la preuve d'un mal-être au sein de la SNCF pour Jean-Christophe Gossart, de la CGT Cheminot : "Il y a de plus en plus de collègues qui viennent nous voir car ils ne sont pas en bonne santé par rapport aux pressions de la direction pour partir."

"La SNCF, une désillusion pour les jeunes"

Entre les faibles salaires et la suppression de certaines compensations, les jeunes cheminots sont désabusés affirme Guy Zima, de la CGT : "Les jeunes qui viennent dans l’entreprise idéalisent la SNCF. Mais une fois qu’ils sont confrontés au travail, comme dans beaucoup d’entreprises, ils s’aperçoivent que la SNCF a beaucoup évolué. Les démissions sont la conséquence d’un manque d’attachement à l’entreprise".

En Bourgogne-Franche-Comté, la SNCF doit surtout faire face à une grosse concurrence des autres entreprises. "On a des cas assez fréquents où des entreprises ferroviaires privées démarchent des salariés de la SNCF" précise Fabrice Chambellan, le secrétaire CFDT des cheminots dans la région. Il poursuit : "Ce sont des agents très formés qui l’expérience et les compétences, et les capacités pour conduire de gros travaux."

Du côté de la SNCF, le DRH de la SNCF, Benjamin Raigneau, assure dans le Parisien que le nombre de démission restent "dans la moyenne des grande entreprises".