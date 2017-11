Les déneigeuses prêtes à intervenir sur la RN 145

Le dispositif de viabilité hivernale vient d'être mis en place sur la RN 145 par la Direction Interdépartementale des Routes du Centre Ouest (DIRCO).

Sur les routes creusoises, tout est prêt pour accueillir la neige sereinement. Avec un objectif : des chaussées sûres en cas de neige ou de verglas. Les services du Conseil départemental viennent de mettre en place le dispositif de viabilité hivernale. 35 saleuses et déneigeuses sont réparties sur six secteurs du département. Elles assureront la sécurité des 4.400 kilomètres de routes départementales. Du côté de la RN 145, les services de la Direction Interdépartementale des Routes du Centre Ouest (DIRCO) ont également activé le dispositif de viabilité hivernale.

Anticiper les dangers

Huit camions de la DIRCO sont répartis sur les deux centres creusois en charge de la RN 145, l'un est à La Souterraine, quant au centre principal, il se trouve à Guéret. Des camions équipés à l'avant de lame pour racler la neige et à l'arrière d'un dispositif permettant de disperser un mélange de saumure et de gros sel. "On applique une bouillie de sel pour prévenir la formation de verglas", explique le chef du district de Guéret, Guillaume Libert.

450 tonnes de sel en provenance du Gard sont stockés à Guéret © Radio France - Boris Loumagne

Le sel en quelques chiffres, c'est 320 tonnes stockés à La Souterraine, 450 tonnes à Guéret. Le tout pour s'occuper des 100 kilomètres creusois de la RN 145. Une deux fois deux voies qui comporte plusieurs points sensibles selon Guillaume Libert : "Il y a la rampe du Pont à la Dauge et la rampe du Mouchetard. Elles sont à plus de 450 mètres d'altitude, ce sont donc des endroits particulièrement froids où le risque de verglas est élevé." Pour surveiller ces points sensibles, la DIRCO dispose d'antennes météo permettant de recueillir la température de la chaussée en temps réel.

Les actions préventives de la DIRCO portent leurs fruits. Ces deux dernières années, aucun cas de phénomène glissant n'a été détecté sur la RN 145. Pour autant, cette année encore, les agents resteront sur le qui-vive jusqu'au 19 mars.