Les dépanneurs en première ligne lors des vacances estivales

Limoges, France

Ce week-end est encore chargé sur les routes en France. Après un samedi rouge dans le sens des départs et des retours, ce dimanche Bison Futé voit toujours orange et rouge dans le sens des retours mais le trafic sera un peu plus fluide avec du vert dans le sens départs.

Du monde sur les routes, cela signifie plus de dépannages et notamment chez nous en Limousin puisque les départements de la Corrèze et de la Haute-Vienne sont traversés par l'A89 et l'A20.

Jusqu'à plus de trente interventions pendant les grandes journées

Les zones sont réparties entre les différentes entreprises de dépannage , comme par exemple la société Dépannage Accident qui est de permanence ce week-end entre Beaune-Les-Mines et Boisseuil. La gérante, Martine, ne redoute pas ces week-ends de grande affluence mais elle l'avoue c'est du sport. " On s'attend à beaucoup plus de pannes, surtout là avec les chassés-croisés et les retours du 15 août". Alors avec ses équipes elle s'organise en conséquence. Elle revient, par exemple, le samedi avec Emilie la secrétaire. " On fait les assistances, comme ça les dépanneurs posent les voitures et les clients et peuvent repartir aussitôt récupérer les autres véhicules en panne sur l'autoroute" explique-t-elle. Les journées les plus chargées, comme les samedi, les dépanneurs de l'entreprise peuvent intervenir à plus de trente reprises sur leur secteur.

Des dépanneurs prêts à dégainer

Du côté des dépanneurs, justement, son fils Julien et l'autre dépanneur de permanence ce week-end se tiennent prêts. Une fois l'appel passé sur la borne orange par les automobilistes, ils sont directement appelés sur leur téléphone personnel par le CIGT ou la police suivant la zone. "On part directement de chez nous. Sur l'autoroute, le temps d'attente donné est de 30 minutes, après, sur Limoges, on essaie d'être rapide pour justement éviter le stress des clients". Parmi les pannes les plus courantes, les pannes moteurs et les pannes provoquées par l'électronique dont les voitures sont de plus en plus équipées. Mais certaines pannes pourraient être évitées estime Julien " Je pense que les gens gardent leur argent pour le dépenser en vacances, plutôt que de le mettre dans les réparations et l'entretien" explique-t-il avant de poursuivre " C'est problématique puisqu'au bout du compte cela revient plus cher!".

Des conducteurs qui économisent, parfois, jusque sur le plein d'essence quitte à tomber en panne sèche sur le trajet des vacances.