Les départements de la Région Centre-Val-de-Loire organisent un retour concerté au 90 km/h

Châteauroux, France

C'est une "véritable patate chaude" - ce sont les termes de Jean Gérard Paumier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire- que les départements auraient bien voulu ne pas avoir à gérer : comment redéfinir les portions qui pourront repasser à 90 km/h et celles qui devront rester à 80 ? "C'est tout l'hypocrisie du système, s'énerve Jean Gérard Paumier. L'Etat nous impose des règles tout en nous donnant en apparence la responsabilité. Ce qui veut dire que pour le concitoyens, nous sommes responsables à 100% alors que dans la réalité, nous avons les mains liées à 90% !"

Les six départements de la Région Centre-val-de-Loire se sont ainsi entendu pour travailler ensemble à établir une carte interdépartementale des routes et définir ensemble les portions qui pourront repasser à 90. "Par exemple, dans le Loir et Cher, le président ne souhaite pas que la route entre Tours et Blois repassent à 90. La levée de la Loire restera donc à 80" précise Jean Gérard Paumier. Même discours dans le Loiret avec le président Marc Gaudet : "Nous avons tous définis notre réseau à repasser à 90 km/h. Ce qu'on veut, c'est raccrocher les routes d'un département à l'autre, que l'on soit sur les mêmes itinéraires, qu'il n'y ait pas de césure pour que l'automobiliste s'y retrouve"

Même concertation en Berry : "Nous nous sommes entendus entre nous. Ainsi 10 à 15% des voies repasseront à 90 km/h sur nos deux départements" explique Serge Descout.

Les départements attendent le décret d'application de la loi qui permet un retour au 90 km/h. Dès que celui-ci sera publié au Journal Officiel, les présidents sont prêts à dégainer : "J'ai une commission à ce sujet le 20 décembre. Je suis prêt" annonce le président tourangeau. Pour le Berry, l'application se ferra dès le printemps 2020 assurent Serge Descout et Michel Autissier.