Les dépôts de trams et de bus bloqués par les salariés de Tao ce jeudi matin

Des trams et des bus devaient circuler ce jeudi matin malgré la grève chez Tao. C'était sans compter la colère et la détermination des grévistes, qui ont bloqué tôt ce jeudi matin les dépôts de Saint-Jean-de-Braye et d'Orléans La Source. Conséquences : aucune rame ne circulait sur les rails ce jeudi dans l'agglomération orléanaise. Quelques bus étaient sortis du dépôt et roulaient sur les lignes 1, 4, 6, 7, 11 et 15.

Côté usagers, beaucoup faisaient part de leur mécontentement ce jeudi. Certains avaient anticipé leurs déplacements, se levant une heure plus tôt. Ils se sont retrouvés désemparés face à la situation. D'autres ont attendu désespérément plusieurs heures le passage d'un bus.

Les syndicats réclament une hausse des salaires d'au moins 5 %, pour faire face à l'inflation. La grève est reconduite ce vendredi. Les perturbations devraient être moins importantes.