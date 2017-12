Les députés François Ruffin et Sébastien Jumel dans le train pour sauver la ligne Le Tréport/Abbeville

Par Delphine Garnault, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) et France Bleu Picardie

Une action dite "citoyenne" est organisée ce jeudi au départ d'Abbeville et jusqu'au Tréport. C'est une initiative des députés de la Seine-Maritime et de la Somme, Sébastien Jumel et François Ruffin. L'objectif est de défendre la ligne SNCF Abbeville/Le Tréport/Mers-Les-Bains