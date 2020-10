Les dernières infos transports et routes dans les Alpes-Maritimes

Le réseau ZOU (les cars interurbains) géré par la région Sud PACA s'adapte et propose des solutions de mobilité pour la vallée du Var et du Cians, malgré les difficultés, pour Valberg, Puget-Théniers et Guillaumes.

A partir du Mardi 6 Octobre 2020 les bus ZOU s'adaptent à Puget-Théniers, Guillaumes et Valberg - Région Sud PACA

Les transports scolaires

Les établissements fermés en raison des intempéries, concernés par des dessertes régionales sont les suivants :

Collège de Saint Sauveur sur Tinée

Collège de Saint Etienne de Tinée

Lycée de Valdeblore

Donc aucune desserte pour ces établissements.

Par ailleurs, au regard des dégâts causés par les intempéries et des conditions de circulation sur certaines voies départementales, les services scolaires suivants ne seront pas effectués :

VA4 : Puget-Théniers/ Valdeblore

PV1 : Valberg /Puget-Théniers

PV2 :Valberg-Beuil /St Sauveur sur Tinée-Valdeblore-St Etienne de Tinée

A noter que :

Le service VV1- Villars sur Var-Touët sur Var/PugetThéniers, est maintenu mais au départ de Villars gare à 7h50.

Le service VV2 – Malaussène /Puget Théniers est maintenu mais au départ de Malaussène Gare à 7h50

Les autres services scolaires ZOU! circulent normalement.

Les trains de la Vallée de la Roya

Le sénateur et vice président en charge des transports de la région Sud PACA, Philippe Tabarot confirme à France Bleu Azur une réouverture de la ligne SNCF entre Breil-Sur-Roya et Fontan.

45 minutes pour rallier Fontan depuis Breil-sur-Roya, avec les trains que d'habitude auxquels on peut rajouter à certaines heures une rame mixte supplémentaire, depuis Nice, pour acheminer jusqu'à 12 tonnes de denrées.

Dès ce jeudi 8 Octobre 2020, 2 trains (un le matin et un le soir) pourront faire ce trajet et permettre de désenclaver les villages de Saorge et Fontan dans la vallée de la Roya.

Sur les routes des Alpes Maritimes

Dans la Tinée, les agents de la Métropole Nice Côte d'Azur ont remis lundi soir en service l’ancienne voie pour permettre à des convois sécurisés de 3,5 tonnes de circuler et pouvoir ainsi alimenter tous les villages et évacuer ceux qui le souhaiteraient. Les ingénieurs et géologues qui ont examiné la zone ont validé la reconstruction du lit de la Tinée où il se trouvait et devrait être effective d’ici 8 jours. Dans 15 jours une piste de passage sera aménagée et la voie historique devrait être remise en circulation normale d’ici fin novembre, sauvant ainsi la saison hivernale des stations de ski.

Depuis le mardi 6 Octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, en plus de l’ouverture aux seuls services de secours, la route de la Tinée (RM 2205) sera ouverte aux véhicules de moins de 3,5 tonnes sous conditions :

Uniquement lors des créneaux de passage suivants : de 8h00 à 9h00, et de 17h00 à 18h00.

Sous le contrôle des forces de l’ordre et des services de la Métropole.

Cette possibilité est strictement offerte aux personnes qui se seront inscrites dans leur Mairie de résidence.

A Saint-Laurent-Du-Var, le passage Maicon (sur la RM95d) a rouvert, il s'agit de cet axe quipasse sous la route du bord de mer et permet notamment de rejoindre Cap 3000 ou l'A8 en longeant le fleuve.

Dans la vallée de l'Esteron, la RD17 entre Vescous et Pierrefeu est rouverte. Mais la RD 217 menant au vieux-village de Pierrefeu est réduite à une voie en un endroit, la chute d’un noyer ayant emporté les une grande partie de la chaussée.