Les deux ferrys de la compagnie Manche île Express, qui assurent la liaison entre Jersey et les ports de Diélette et Granville, ont subi des avaries moteur depuis vendredi. L'entreprise va rapatrier 300 passagers bloqués de part et d'autre par Saint-Malo et par d'autres compagnies.

Diélette, Flamanville, France

"Ce sont des choses qui arrivent", explique-t-on à Manche Îles Express. Les deux ferrys de la compagnie, qui assurent la liaison entre Jersey et les ports de Diélette et Granville dans le département de la Manche, sont tombés en panne presque simultanément.

Le premier a eu une avarie moteur vendredi, le second a pris le relais avant de subir à son tour une panne samedi soir. 100 passagers environ sont restés bloqués dimanche côté français, et près de 200 sur l'île de Jersey. Ils devaient être rapatriés dimanche et lundi via d'autres compagnies et via Saint-Malo. Ils prendront ensuite des bus affrétés par Manche Îles Express pour rejoindre la Manche et le parking où ils ont laissé leur voiture.

Les ferrys sont en réparation. Ils devraient reprendre du service mardi ou mercredi.