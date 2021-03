Les deux-roues mal stationnés sont désormais verbalisés à Aix-en-Provence

C'était presque devenu un rendez-vous incontournable pour tout motard qui se respecte : se garer en bas du Cour Mirabeau pour déambuler ensuite en toute liberté dans les rues de la ville. "Il suffisait qu'un deux roues se gare et on pouvait avoir jusqu'à 30 véhicules qui l'imitaient, c'était l'effet boule de neige" raconte Ociane, agent de médication à la ville. "Les motards ne savaient même pas qu'ils se garaient au milieu des piétons, pour eux le cour Mirabeau, ce n'est pas un trottoir, mais un parking !" renchérit son collègue Greg.

Finie la prévention, place à la verbalisation

Aujourd'hui le cour Mirabeau est presque débarrassé de ces deux roues qui "squattaient" les trottoirs. "On a fait de la prévention, on a expliqué que ces stationnements étaient gênants. Les véhicules de secours, les agents techniques, les fauteuils roulants ou même parfois des poussettes, ne pouvaient plus passer, et on a expliqué pendant un mois quelles sont les solutions alternatives dans des emplacements dédiés en centre-ville."

Aujourd'hui, confirme Sylvain Dijon, adjoint à la sécurité d'Aix-en-Provence, l'heure n'est plus à la prévention, mais à la verbalisation. Garer son deux-roues sur un emplacement non autorisé coûte 35 euros d'amende, et la mesure est valable dans toute la ville.

De nouvelles habitudes à prendre

"Je circule en deux roues pour éviter les embouteillages et pour éviter la galère du stationnement ! "peste Frédéric, épinglé au milieu du cour Mirabeau avec sa moto. "J'ai un carton de bouteilles à transporter je ne voulais pas me le coltiner à pieds". Même incompréhension pour un médecin qui s'était arrêté pour aller chercher des médicaments dans une pharmacie. "Et puis il n'y a pas assez d'emplacements, ils sont tous pleins, le jour où il y en aura assez, et bien situés, on ira s'y garer", proteste Guillaume.

Toutefois beaucoup de motards comprennent cette mesure. Un livreur le reconnait : "on a pris de mauvaises habitudes, on peut marcher quelques centaines de mètres au lieu de se garer en permanence sur les trottoirs, certains roulent même au milieu des piétons, il y a des enfants, ça peut être dangereux".

Ce mercredi la mairie avait dressé une quinzaine de PV dans le centre-ville, chiffre quotidien qui devrait augmenter dans les semaines à venir.