Les deux visages des portes ouvertes du GCO à Ittenheim

Seuls quelques centaines de mètres séparent les anti GCO de la journée portes ouvertes organisée ce samedi par le groupe Vinci autour de la gare de péage d'Ittenheim, flambant neuve. Une opération de communication pour convaincre les Alsaciens des vertus de la nouvelle autoroute A355, toujours contestée par une centaine de manifestants.

D'un côté, sur l'asphalte encore immaculée, des dizaines de curieux dont de nombreuses familles déambulent dans le village vantant les mérites de la nouvelle autoroute : soucieuse de l'environnement, pratique, utile pour les recherches archéologiques. Les stands d'information de l'Institut national de recherches archéologiques (Inrap) et celui de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin côtoient ceux des constructeurs automobiles et de leurs grosses cylindrées. Jeunes enfants et parents grimpent sur les rosalies, vélos et trottinettes électriques mises à disposition pour découvrir une portion des 24 kilomètres de bitume. Depuis les haut-parleurs, une musique festive et les interventions régulières d'un animateur invitent les visiteurs à se rendre aux animations programmées tout au long de la journée.

Le GCO trouve son public

Jean, un jeune papa à poussette et barbe bien taillée est venu par curiosité. Il repart sans aucun doute sur les vertus de la nouvelle autoroute. "On en entend parler depuis tellement longtemps. Je suis convaincu qu'ils ont vraiment fait le nécessaire pour que ce soit intégré d'un point de vue du paysage, d'un point de vue écologique. Donc je pense que c'est une belle réussite". Ce paysagiste réfute en bloc les accusations de greenwashing. "Je ne suis pas sûr que ce soit bien fondé, il faut vivre avec son temps. On a fait le tour en bus sur 10 kilomètres pour voir les aménagements et tout a été fait comme il faut : les passages pour la faune au dessus et en dessous de l'autoroute, les bassins de rétention d'eau, les palissades en bois ou les tunnels pour réduire le bruit", affirme-t-il.

De nombreuses familles ont découvert les stands et les animations proposées par Vinci et ARCOS lors de cette journée portes ouvertes. © Radio France - François Chagnaud

Les grands sourires des agents de sécurité et l'ambiance enjouée de la journée portes ouvertes du GCO n'ont pas suffit à dissiper les doutes de Françoise. Cette enseignante strasbourgeoise à la retraite ne se fait pas d'illusions sur la nature de l'évènement. "C'est une opération de communication, reconnaît-elle. Tout ce développement "toujours plus" ça m'interroge. 24 kilomètres ça ne paraît pas beaucoup, n'empêche que quand on voit les restructurations des paysages, c'est énorme." Pour autant, cette habitante de la Neustadt refuse de condamner le projet avant sa mise en service. "Je peux entendre le besoin des Strasbourgeois riverains de l'A35 qui sont très stressés par le bruit, par les poids lourds, etc. On va voir si cette structure qui s'ouvre va répondre à leurs besoins sans trop déranger les personnes qui habitent pas très loin de ce contournement".

Le baroud d'honneur des opposants

De l'autre côté des grilles, les pieds dans la boue plutôt que sur l'asphalte, Germaine, 92 ans, la doyenne du mouvement anti GCO, prend la parole. "Ne vous laissez pas faire par les belles paroles, par ces multinationales qui n'ont aucune pitié pour le peuple. Réveillez-vous, peuple alsacien". La nonagénaire exhorte la petite troupe de centaine de personnes, venue installer des banderoles à quelques centaines de mètres de la gare de péage d'Ittenheim, sur la parcelle d'une agricultrice rognée par le tracé de l'A35.

Au fil des revers juridiques et de l'avancement de la construction du Grand contournement urbain, la mobilisation de ses opposants s'est amenuisée. "Vinci continue sur ce même registre, avec aujourd'hui du greenwashing indécent. Il ne reste plus qu'un recours en justice qui nous a été favorable et que Vinci conteste avec l'Etat. Est-ce que la justice est notre dernier recours ? On y croit plus trop, admet Jean-Marc, militant de la première heure au sein du collectif "GCO non merci", mais en tout cas on a appris que pour se battre pour l'écologie, il y a aussi une question de démocratie."

Une centaine d'opposants à l'A355 se sont réunis non loin du site des journées portes ouvertes du GCO. © Radio France - François Chagnaud

La cour d'appel de Nancy se prononcera ce mardi 16 novembre sur l'ouverture du GCO. Si le référé déposé par le groupe ARCOS/Vinci est validé, l'A355 pourra ouvrir au public dès la fin des travaux sans études environnementales complémentaires.