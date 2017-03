Les écologistes s'interrogent : et si le train de bioéthanol avait déraillé dans la traversée de Lyon ?

Le déraillement d'un train transportant des matières dangereuses au sud de Lyon, reste sans gravité. Mais il soulève un certain nombre de questions, notamment sur le futur contournement ferroviaire de l'agglomération, dont les écologistes rappellent la nécessité.

Après le déraillement d’un train transportant du bioéthanol à Solaize au sud de Lyon, le préfet délégué pour la Défense et la Sécurité, Gérard Gavory, se veut rassurant : « Compte-tenu de la nature du produit, on peut penser qu’il n’y aura pas de conséquence grave en matière de pollution de l’eau ». Il n’y a pas de captage dans ce secteur.

Des déraillements en série

Reste que les déraillements se suivent depuis le début du mois dans la vallée de la chimie. Le 2 mars, sur la plate-forme chimique de Saint-Clair-du-Rhône, trois wagons-citernes chargés de matières dangereuses étaient sortis des rails, sans se renverser heureusement. Vendredi soir, à Pierre-Bénite, un wagon transportant de l’acide avait également déraillé.

Jean-Charles Kohlhaas, porte-parole du groupe Rassemblement Citoyen Écologique et Solidaire à la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’en inquiète, mais il tient à préciser que malgré tout, ces accidents sont bien plus rares sur la voie ferrée que sur la route. Il convient donc de continuer à inciter à mettre les produits dangereux dans des trains plutôt que dans des camions.

En attendant le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise

Néanmoins, il souligne qu’avant de dérailler en gare de triage de Sibelin, ce train a traversé Lyon, « car tous les trains de fret passent par la Part-Dieu ou par Perrache ». Et il s’interroge : « que se serait-il passé si ce déraillement était arrivé en gare de la Part-Dieu ? ». Avec le même niveau de gravité, cela aurait eu un impact bien plus considérable sur le trafic ferroviaire. Et dans le scénario bien plus grave, d'une explosion, en pleine gare et dans la ville, on imagine le pire.

Il y a donc urgence selon Jean-Charles Kohlhaas, à réaliser le contournement ferroviaire de Lyon, un « vrai contournement, qui passe le long de la ligne à grande vitesse existante, et se raccorde à la voie Paris-Lyon-Marseille au sud de Vienne ». Pour l’instant, la gare de triage de Sibelin est justement une option envisagée pour ce contournement. Mauvais choix selon les écologistes. Contournement ou pas, Jean-Charles Kohlhaas fait remarquer qu’on n’atteindra jamais le risque zéro, puisque les entreprises chimiques elles-mêmes sont dans l’agglomération, et qu’il faut bien qu’elles soient desservies pour recevoir ou expédier des produits.