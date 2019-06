Les effets indésirables de la rocade L2 à Marseille

Marseille, France

L'ouverture de la rocade L2 en octobre 2018 pour contourner le centre-ville de Marseille n'a pas eu que des effets positifs sur le trafic routier. Si elle a permis de désengorger la passerelle de Plombières, l'A55 et une partie de l'A7, les embouteillages se sont en revanche intensifiés sur l'autoroute entre les Aygalades et Saint-Antoine selon la Direction Interdépartementale des Routes - Méditerranée (DIRMED).

5 700 voitures par heure à l'intersection entre la L2 et l'A7

"Au plus fort du trafic, plus de 5 700 véhicules par heure circulent au niveau de la jonction entre la L2 et l'A7", explique Olivier Nalin, responsable du service prospective à la DIRMED. Les automobilistes et les riverains ont d'ailleurs constaté cette augmentation de la circulation et des bouchons à la sortie de Marseille, en direction d'Aix-en-Provence. "Il y a un effet entonnoir à cette intersection. Aux heures de pointe, entre 16h et 19h, cela créé de forts ralentissements", explique Nasser, chauffeur de taxi dans les quartiers nord. "Le bruit est plus important qu'avant l'ouverture de la L2", constate Frédéric, habitant d'une résidence qui surplombe l'autoroute.

Privilégier les transports en commun et le covoiturage pour fluidifier la circulation

Afin d'améliorer le trafic sur cette intersection, la DIRMED encourage les automobilistes à faire du covoiturage et à prendre les transports en commun. D'ici fin 2020, elle prévoit notamment la mise en place d'une voie réservée aux bus sur l'A7, entre la passerelle de Plombières et la jonction avec la rocade L2.