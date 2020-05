La réouverture des frontières entre la France et l'Allemagne n'est pas prévue avant le 15 juin, ont annoncé les autorités des deux pays mercredi 13 mai. Depuis, en Alsace, les élus réclament une réouverture plus rapide.

Déconfinement : les élus alsaciens demandent la réouverture de la frontière franco-allemande "au plus vite"

ELYXANDRO CEGARRA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

La frontière entre la France et l'Allemagne, Strasbourg-Kehl.

"_Il faut rouvrir, dès que possible, la frontière entre la France et l'Allemagne, tant nos territoires sont interdépendant_s", le message de Jean Rottner n'est pas passé inaperçu mercredi 13 mai. Alors que l'on apprenait que les ministres de l’Intérieur allemand et français s'étaient entendus sur le maintien des restrictions de circulation jusqu’au 15 juin, avec un assouplissement pour la passage des frontaliers, le président de la région Grand Est annonçait avoir saisi Christophe Castaner : "Si la frontière franco-allemande devait n'être rouverte que le 15 juin, une dérogation pourrait permettre, sans délais, son franchissement par tous les résidents de la zone frontalière".

Il n'y a plus de raisons sanitaires de maintenir les frontières fermées" - Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin

Même son de cloche du côté de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. "Il faut avancer plus rapidement", selon Brigitte Klinkert. Pour l’heure, le processus d’infection est stable des deux côtés du Rhin. Les mesures de protection restent bien sûr indispensables, mais "il n’y a plus de raison sanitaire de maintenir les frontières fermées aussi longtemps, le virus circulant moins des deux côtés du Rhin".

Pour la président du conseil départemental du Haut-Rhin, il y a urgence pour "aider à la reprise" économique. "Il y a une forte interdépendance entre l’Alsace et le Bade-Wurtemberg".

Un vieux réflexe nationaliste" - Roland Ries, maire de Strasbourg

Cette fermeture des frontières est "un vieux réflexe nationaliste", analyse Roland Ries le maire de Strasbourg dans le journal allemand en ligne Zeitonline. "Les barricades montent dans la panique et la peur du virus.(...) Cet épisode a montré à quel point l'Union européenne est fragile".

