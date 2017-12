"Une autoroute entre Poitiers et Limoges, c'est un débat qui ne fait que repousser les choses" la déclaration est signée Bruno Belin lors de l'ouverture du conseil départemental. Le président souhaite faire voter une motion pour que la mise à 2x2 voies s'accélère. Le département espère notamment que la première tranche près de Lussac-les-Châteaux soit opérationnelle, comme prévu, en 2023.

Une motion jugée "sans effet" par Francis Girault. Le conseiller départemental souhaite aller plus loin "sur ce sujet urgent" et interpeller la ministre des transports Elisabeth Borne. La ministre mène actuellement une politique de désenclavement des territoires sur dix ans.

Le président du conseil départemental a lui assuré pris contact avec Elisabeth Borne. Les trois présidents de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Haute-Vienne se réuniront également courant 2018.

Yves Bouloux, récemment élu, prend position

Pas d'autoroute non plus pour l'ancien Maire de Montmorillon et nouveau sénateur Yves Bouloux. "Il faut que les citoyens puissent bénéficier de l'amélioration routière. Et l'autoroute, ça coûte cher au contribuable. Je suis donc pour une 2x2 voies."

Mais le sénateur a le sentiment de ne pas être écouté : "Il faut aussi que nous ayons une chance de bénéficier d'améliorations routières comme c'est le cas dans d'autres territoires. Si on continue de nous faire faire des déviations comme à Lussac-les-Châteaux, tant mieux, ça désengorge un peu. Mais 2x1 voies avec un terre plein central c'est tout sauf du développement économique. "