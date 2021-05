Les élus de la Bretagne et des Pays de la Loire se mobilisent pour garder leur desserte de LGV

Les élus de l'Ouest défendent le maintien de la LGV. Ils viennent d'adresser un courrier à la SNCF pour qu'elle conserve notamment les services en gare du Mans et de Sablé-sur-Sarthe. Les élus de quatre villes, trois départements, et deux régions sont mobilisés.

Les élus de l'Ouest de la France, de Bretagne et de Pays de la Loire, se mobilisent pour la LGV, la ligne à grande vitesse. Ils viennent d'envoyer un courrier à la SNCF pour qu'elle garde le service en gare du Mans et de Sablé-sur-Sarthe. La convention avec la SNCF s'arrête en 2022. Après cette date, les dessertes ne seront pas forcément toutes assurées.

"Ill faut au moins maintenir les liaisons existantes"

Avec ce courrier, les élus veulent mettre une alerte à la SNCF car ils ne savent pas quels sont les projets de la SNCF pour les années à venir. Pour les élus, il faut maintenir les dessertes et les lignes existantes. Et dans l'idéal, il faudrait un rendez-vous entre les élus et la direction de la SNCF en septembre.

Nicolas Leudière, le maire de Sablé-sur-Sarthe invité de France Bleu Maine ce mercredi, souligne qu'il faut maintenir les lignes et les dessertes qui sont déjà en place. L'élu rappelle que la virgule de Sablé représentait plus de 36 millions d'euros d'investissement. La commune du sud de la Sarthe enregistre plus de 500.000 voyageurs par an. Aujourd'hui, selon lui, il faut continuer à développer le train.

Le maintien de la LGV a des conséquences économiques et sociales très importantes dans la région. Il y a souvent, derrière ces liaisons, le développement économique et parfois, l'arrivée de nouvelles familles sur les territoires qui disposent de gares TGV.

