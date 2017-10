Les élus de Tours-Métropole approuvent officiellement la 2ème ligne de Tram ce soir

Ce lundi se tient un conseil métropolitain à 19h30 pour approuver officiellement la seconde ligne de Tram. Si on sait que la future ligne reliera les hôpitaux Bretonneau et Trousseau, le détail du parcours risque de provoquer pas mal de débat entre élus lors de cette réunion.

Pour cette réunion du Conseil Métropolitain, l'ordre du jour est allégé (seulement 14 points), mais les discussions pourraient être longues pour le 9ème point : l'approbation de la seconde ligne de tramway.

Le 30 septembre dernier, lors d'une réunion des élus de la Métropole qui n'était pas ouverte à la presse, la deuxième ligne de tramway dans l'agglomération a donc été actées par un vote. Elle reliera Chambray-lès-Tours à La Riche, en desservant les hôpitaux Bretonneau et Trousseau. Mais le parcours entre les deux communes n'est pas encore précisé. Et les négociations dans les semaines à venir risquent d'être âpres, et peut être dès ce soir. Car il y a des déçus. La commune de Saint-Pierre-des-Corps ne sera pas intégré dans le parcours de cette deuxième ligne du tramway. La maire communiste Marie-France Beaufils en prend acte mais compte bien poursuivre le combat pour l'avenir.

Et puis, il y a toujours des interrogations sur le tracé entre Trousseau et Bretonneau. Faut-il emprunter le Boulevard Jean Royer, jugé trop petit, ce qui pourrait congestionner le trafic ? Faut-il descendre vers le Boulevard Beranger pour tourner rue Giraudeau, puis rue du Plat d'Etain et enfin reprendre le Boulevard Tonnelé jusqu'au site de Bretonneau ? Ira-t-on tout de suite jusqu'au périphérique à la Riche et Chambray pour inciter les automobilistes à se stationner sur des parkings-relais ?

Les travaux de cette deuxième ligne pourraient commencer en 2020. Pour une mise en service prévue en 2024 ou 2025.