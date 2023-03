Les élus de Vendée veulent continuer d'entendre siffler le train des plages

C'est une ligne aussi bucolique -aux dires de usagers - que vieillissante. La ligne 14, également appelée train des plages, relie Tours aux Sables d'Olonne, via Bressuire, Pouzauges, Chantonnay et Les Sables d'Olonne. Sur le quai de gare de Pouzauges où seulement deux trains s'arrêtent chaque jour on croise des voyageurs à destination de Paris ou Orléans via Tours.

"Des traverses qui datent des années 30", Isabelle Moinet

"Cette ligne 14 est importante puisque lorsqu'on voit l'énergie augmenter, on se dit que c'est une réponse pour les habitants de notre territoire, explique la maire de Chantonnay Isabelle Moinet, cette ligne, effectivement, est en mauvais état. Des traverses qui datent des années 30. Elle a eu très peu d'entretien, ce qui ne correspond pas aux machines qu'on met aujourd'hui sur les rails. On roule par moment à 40km/h. Je ne peux pas croire que la région ne puisse pas prendre en compte nos réflexions et les attentes des citoyens".

Gare de Chantonnay © Radio France - Yves-René Tapon

"On a les rails, on a une gare, mais on a peu de trains", Michelle Devanne

Le discours à Pouzauges est identique, relayé par la maire Michelle Devanne: "À Pouzauges, on a des rails, on a une gare, mais on a peu de trains puisque on a deux passages par jour et des passages qui ne correspondent pas aux heures d'embauche. Donc aujourd'hui, c'est très, très peu fréquenté. Hormis l'été bien sûr, puisque le train des plages est bondé. La Région nous a annoncé des prix qui étaient énormes sur la rénovation de cette ligne qui pouvait aller de 160 à 260 millions d'euros. Si nous n'avions pas la ligne, nous ne pourrions pas nous nous entêter. Mais nous avons la ligne et il est important de la remettre en bon état".

La semaine dernière, la Première Ministre Elisabeth Borne a annoncé 100 milliards d'euros pour "la nouvelle donne ferroviaire" , la maire de Chantonnay, Isabelle Moinet, y croit donc fermement: **"**On est au bon moment. C'est vraiment la fenêtre de tir idéale. Donc on espère que dans les 100 milliards, il y aura quelques millions d'euros pour la ligne 14".

Les conclusions de l'étude sont attendues à l'automne 2023.

Le train en gare de Pouzauges © Radio France - Yves-René Tapon

