Les élus de Villeperdue ne veulent pas de nouveaux horaires sur le TER Tours/Port de Piles

La fronde contre les nouveaux horaires sur la ligne TER Tours/Port de Piles s'organise. Les élus de la commune de Villeperdue tiennent ce mardi soir une réunion publique pour dénoncer les changements qui doivent intervenir l'été prochain, après la mise en service de la LGV Tours/Bordeaux.

Mauvaise nouvelle pour les 350 usagers quotidiens de la ligne TER Tours/Port de Piles. La SNCF envisage de mettre en place de nouveaux horaires sur cette ligne, après la mise en service de la LGV Tours/Bordeaux. Les trains qui arrivent actuellement à Tours à 7h32 et 8h32 seraient par exemple retardés de dix minutes, dix petites minutes qui ne permettront plus aux voyageurs d'être à l'heure au travail ou à l'école. Roland Mariau, le maire de Villerperdue, estime que sa commune et les autres qui se trouvent le long du tracé subissent une double peine : non seulement Villeperdue, Maillé et Monts voient leur territoire traversé par le sillon de la ligne à grande vitesse, mais en plus, le service ferroviaire pour leurs habitants serait moins bon qu'avant l'arrivée de la LGV.

"On nous avait promis que cette nouvelle ligne permettrait d'améliorer des dessertes TER de la ligne actuelle. Voilà pourquoi on est doublement en colère" - Roland Mariau, le maire de Villeperdue

Une réunion publique se tient à partir de 19h, ce mardi soir, salle des Albizzias, à Villeperdue, pour voir comment tenter convaincre la SNCF de ne pas mettre en place ses nouveaux horaires.