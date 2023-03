Les élus du Département de la Haute-Vienne en ont "Ras le Polt"

Ce jeudi avait lieu une séance extraordinaire au conseil départemental de la Haute-Vienne consacrée aux infrastructures de transports. La collectivité avait jusqu'au 30 mars pour répondre à la demande de l'Etat de remettre au pot pour les travaux d'aménagement de la RN147 . Après en avoir débattu, les élus ont adopté à l'unanimité la délibération permettant de débloquer 5 millions d'euros supplémentaires. La méthode a été peu appréciée notamment par Stéphane Destruhaut, vice-président en charge des mobilités au Département, "mais nous sommes des élus responsables et notre capitale doit être irriguée" .

Lors de cette session, le ton est donné ! Routes, trains, avion, tous les élus reprochent à l'Etat de pas être à la hauteur de ses engagements. "Aujourd'hui, on veut tous ensemble que l'Etat prenne ses responsabilités et qu'il ne fasse pas reporter sur les autres le fait que sur notre territoire nous n'avons pas de réalisation. Il faut remettre au centre du débat qui fait quoi et avec quel argent", explique Jean-Claude Leblois, le président du Conseil Départemental, insistant sur les 45% des travaux assurés par le Département sur la RN147 alors qu'il n'y est pas obligé.

Plus question de se laisser faire

Comme ses collègues de l'assemblée départementale, Stéphane Destruhaut ne veut pas accorder un blanc-seing et demande des contreparties. "Nous n'avons aucune obligation d'être dans le contrat de plan Etat/Région, et nous y allons, mais maintenant c'est l'Etat qui doit faire", rajoute le président Leblois, "la condition dans la délibération prévoit que sur la prochaine contractualisation on est la suite, que ce soit acté, noté noir sur blanc avec un engagement de l'Etat".

"C'est avec tristesse qu'on constate que l'Etat n'est pas une force de proposition et ne met pas beaucoup d'énergie à nous aider et à nous sortir de cet enclavement", regrette Sarah Gentil, cheffe de file de l'opposition départementale. L'opposition unanime sur les quatre délibérations présentées ce jeudi dont une concernait une augmentation de la participation de la collectivité au Syndicat Mixte de l'aéroport de Limoges-Bellegarde.

Une unité transpartisane

Bref, les élus départementaux en ont "Ras le Polt". Chacun d'entre eux a arboré ce nouveau slogan ce jeudi dans l'assemblée et s'est montré uni pour parler d'une seule voix. "Il faut jouer collectif, le faire avec les autres collectivités" lance en conclusion de la session Jean-Claude Leblois. Sarah Gentil en est elle aussi persuadée : "On ne peut pas nous promener comme ça d'une promesse à l'autre indéfiniment. Là j'ai vraiment le sentiment que nous allons arriver à quelque chose. La Ville de Limoges s'est prononcée dans le même sens, la communauté urbaine également et je pense que si on arrive à se faire entendre de l'Etat, on va aussi réussir à se faire entendre de la Région."