Les élus écologistes de la Région veulent un débat sur la poursuite ou non du financement de l'aéroport de Tours

Tours, France

Les élu(e)s écologistes à la Région Centre-Val-de-Loire demandent un vrai débat sur le maintien des subventions à l'aéroport de Tours. En décembre 2018 déjà, des militants du collectif ANV Cop 21 avaient interpellé les élus sur les subventions accordées à la compagnie low-cost Ryan Air sur l'aéroport de Tours. On parlait d'une subvention de la Région d'1 million d'euros. Avec le départ de l'école de chasse en 2021, et la fin de la délégation de service public en 2022, les élus écologistes s'interrogent et s'opposent au financement d'études pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Tours. Nous ne disposons que peu d'éléments sur ces études, s'interrogent les élus verts.

Il est nécessaire d'ouvrir un débat sur l'opportunité de continuer à financer l'aéroport de Tours

Ils ajoutent être favorables à une véritable réflexion sur l'avenir de cet aéroport, avec toutes les éventualités possibles, y compris la fermeture. Les Verts rappellentqu'un grand nombre de charges vont bientôt retomber inéluctablement sur le trafic civil. Aujourd’hui, les collectivités (Métropole, Département, Région) paient au total 3 millions d’euros par an pour faire vivre l’aéroport de Tours, sans compter les avances (sensées être remboursées un jour) qu’elles doivent consentir pour suppléer la CCI de Touraine défaillante. Rappelant que la jeunesse manifeste pour le climat, et que les émissions de CO2 liées à l'avion ont progressé de 57% entre 2000 et 2016, les Verts considèrent qu'il est nécessaire d'ouvrir un débat sur l'opportunité de continuer à financer l'aéroport de Tours, en investissement comme en fonctionnement.