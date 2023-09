Les élus manifestent pour la fin des travaux sur la Nationale 141 Ouest en Charente

Les élus du Cognaçais et les usagers de la Nationale 141 ont manifesté, ce jeudi après-midi à Hiersac, entre Cognac et Angoulême. Ils sont inquiets des premières informations sur les négociations financières entre l'Etat et la Région, dans la préparation du Contrat de Plan. Il y aurait seulement des études, financées pour moitié par l'Etat, pour le tronçon de 7 kilomètres entre Hiersac et Malvieille, et pas de travaux de mise à deux fois deux voies.

"Il faudra encore attendre le début des années 2030, on ne peut pas s'en satisfaire" (Jérôme Sourisseau, président du Grand Cognac)

Un conseil communautaire de l'agglomération du Grand Cognac a suivi cette manifestation, dans la salle polyvalente de Hiersac. Une motion des conseillers communautaires demande l'inscription des travaux dans le volet "Mobilités" du Contrat de Plan Etat-Région 2023-2027, ainsi que des études pour le tronçon entre Cognac et Chérac, en Charente-Maritime

