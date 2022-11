Les élus socialistes et écologistes dénoncent la hausse du prix des transports scolaires en Pays de la Loire

La région Pays de la Loire va augmenter le prix des abonnements au transport scolaire en septembre 2023. Les parents devront débourser 40 € de plus par enfant, soit 150 € au lieu de 110.

Le tarif avait déjà augmenté en 2019 en Mayenne pour s'harmoniser avec les autres départements de la région, il était alors de 70 €. C'est donc un coup de massue pour le conseiller régional socialiste et député de la Mayenne Guillaume Garot.

_"_La région est à rebours de l'histoire avec cette augmentation, parce qu'évidemment, ça décourage l'utilisation des transports en commun. Ça ne les rend pas populaires au sens où ça devient de plus en plus coûteux d'utiliser ces transports en commun. Donc c'est un contre-sens écologique en même temps qu'une injustice sociale flagrante."

Comme Guillaume Garot, Solène Mesnager, conseillère régionale EELV de la Mayenne appelle "la majorité régionale à mettre en place au plus vite [...] la tarification sociale et solidaire des transports scolaires, pour plus de justice sociale.” Le vice-président LR de la région en charge des transports Roch Brancour justifie l'augmentation des abonnements par l'inflation et la hausse du prix des carburants mais "le transport scolaire restera subventionné à hauteur de 90 % par la région."