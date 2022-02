Les embouteillages ont augmenté de 6% à Avignon, classée 21e ville la plus embouteillée de France

Avignon figure en 21e position du classement des villes les plus embouteillées de France, selon le logiciel de GPS TomTom. Les bouchons dans la ville ont augmenté de 6% par rapport à 2019, indique aussi cette étude.

Les embouteillages sont en hausse à Avignon. De nombreux automobilistes le dénoncent, notamment depuis la mise en place du plan Faubourgs qui complique la circulation. Mais désormais, une étude le prouve. Selon le logiciel de GPS Tomtom, les bouchons ont augmenté de 6% par rapport à 2019 (et de 12% par rapport à 2020, mais cette année est peu représentative à cause du Covid).

L'enquête place Avignon à la 21e place des villes les plus embouteillées de France, avec des pics de ralentissements à l'heure de pointe : entre 7h et 8h puis entre 17h et 18h. Le classement reste par ailleurs dominé, sans surprise, par Paris puis Marseille.