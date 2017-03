Les enfants du Nord Franche-Comté doivent désormais obligatoirement porter un casque à vélo

Dans le Nord Franche-Comté, comme dans tout le reste de la France, les enfants de moins de douze doivent depuis ce mercredi matin porter un casque à vélo. Une mesure qui ne rencontre pas d'énorme opposition, mais il y a encore un peu de pédagogie à faire.

Conducteurs ou passagers, depuis ce mercredi matin, tous les enfants qui sont sur un vélo doivent porter un casque. Une mesure rendue obligatoire par un récent décret, qui prévoit même une amende de 90€ pour les récalcitrants. C'est une question de sécurité explique le ministère de l'intérieur. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. En novembre 2016, le nombre de personnes qui ont perdu la vie à vélo en France avait bondi de 8% par rapport à novembre 2015.

. © Visactu - ©

"On a l'air de bébé si on met un casque"

Dans le Nord Franche-Comté, vous êtes nombreux à avoir ressorti les vélos avec le printemps qui arrive. Et en matière de casque il y a les bons et les mauvais élèves. "On essaie de la mettre tout le temps, c'est rassurant", explique Fedoua, maman d'un petit Wael âgé de trois ans et demi. Mais c'est finalement chez les plus grands enfants que le casque pose parfois problème. "On pense qu'on est des bébés à l'école", explique Ryan, 10 ans, en descendant de son vélo à Grandvillars. "On pense souvent à mettre un casque pour les grandes balades, mais pas pour les petits trajets, alors qu'il y a autant de risque", confie Christelle, maman d'un petit garçon de 10 ans. "Maintenant on sait que c'est obligatoire, dès demain on y pensera", sourit la maman.