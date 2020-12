Neige : les équipements spéciaux restent obligatoires pour circuler en Lozère

Les équipements spéciaux pour circuler sur les routes de la Lozère demeurent obligatoires jusqu'au vendredi 1er janvier à 11h suite à l'arrêté pris par la préfecture. Ils sont valables sur l'ensemble du réseau routier national et départemental. Les pneus neige et les chaussettes sont admis. L'interdiction de circulation n'est pas applicable aux véhicules de secours et de sécurité, ainsi qu'aux véhicules faisant l'objet d'une dérogation.