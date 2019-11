Les équipes de Vinci prêtes pour gérer l'hiver sur les autoroutes du Poitou

Niort, France

Mettre une balle de golf dans un trou, non pas à l'aide d'un club mais d'un camion équipé d'une lame de déneigement ou bien monter cette même lame le plus vite possible. Voilà quelques uns des épreuves insolites du challenge organisé par Vinci Autoroutes. Ce rendez-vous annuel était organisé cette année à Granzay-Gript, près de Niort. 200 agents étaient réunis ce jeudi 14 novembre.

Sur le terrain, pas de balle de golf mais la précision est importante pour les agents. Au volant, "il faut faire attention aux joints de chaussée, aux bornes SOS, à ne pas envoyer de neige sur un véhicule en panne", liste Sébastien Vincent, ouvrier autoroutier dans le district de Saintes et participant au challenge.

Des entreprises en renfort pour déneiger

Des ouvriers qui peuvent intervenir pour du salage ou bien pour déneiger les chaussées. Dans le district de Niort géré par Bruno Pont, "quatre camions permettent de faire des traitements préventifs pour protéger chaussées éventuelles gelées mais pour le raclage de neige ou du verglas, il faut des moyens supplémentaires, c'est pour ça qu'on fait appel à des entreprises à côté".

Et lorsque cela arrive, "il faut que clients soient respectueux des engins de déneigement. On roule à 50 km heures mais il ne faut pas qu'ils nous dépassent", précise Pierrick Groux, ouvrier autoroutier sur district Saintes, afin d'éviter les accidents qui bloquent la circulation.