Les espaces verts du tracé du tram d'Avignon vandalisés

Arbres décapités ou gazon labouré par des quads et des scooters les espaces verts qui jalonnent le parcours du tram en cours de finition à la rocade d'Avignon sont victimes d'actes de vandalisme.

Avignon, France

Dans ce quartier de la rocade, victime depuis des années d'une pollution quotidienne, due à une circulation automobile intense, l'arrivée du tram devrait marquer un tournant. Dans un deuxième temps la prolongation de la LEO, la liaison est ouest, créera une déviation qui éloignera les camions de ce boulevard périphérique bordé de très nombreux immeubles.

Pourtant les arbres qu'on vient de planter et le gazon qu'on vient de poser le long du trajet du tram sont victimes de vandales. Gazon arraché par des quads et des scooters, et maintenant arbres décapités jalonnent le parcours.

La situation est arrivée à un point tel qu'il a été décidé d'arrêter de réparer les dégâts avant l'inauguration de la ligne.

Mais il faut relativiser ces actes irresponsables puisque si trois arbres ont été décapités, 700 ont été plantés. Et si quelques mètres carrés de gazon ont été détruits, c'est un hectare et demi qui a été installé. Le gazon doit maintenant prendre racine.

Qui plus est, si ce genre de dégâts est classique lors de la construction d'une ligne de tram quelle que soit la ville, ces dégradations cessent après la mise en service.