Les essais du tram d'Avignon reprennent, à vitesse normale

Par Camille Labrousse et Jean-Michel Le Ray, France Bleu Vaucluse

Le tramway d'Avignon devient de plus en plus concret. À partir de ce lundi matin, il entre en phase d'essais intensifs pendant deux semaines. Il va rouler à allure normale entre Saint-Chamand et la rocade. Une campagne de prévention à destination des autres usagers de la route démarre aussi.