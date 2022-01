Les étapes 2022 du chantier d'élargissement de l'A57 à Toulon

Démarrés en avril 2021, les titanesques travaux d'élargissement de l'A57, à l'est de Toulon, se poursuivent en 2022. De nouvelles étapes importantes sont programmées : démolition et reconstruction du pont SNCF sud de Sainte-Musse, modification du tracé de certaines rues de Toulon et La Valette...

Les travaux d’élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A57, à l'est de Toulon, reprennent ce lundi matin après 15 jours de vacances. L’élargissement, démarré en avril 2021 et programmé jusqu'en 2025, se fait petit à petit sur les 7 kilomètres de ce chantier titanesque, enclavé dans un milieu hyper-urbain et où circulent toujours 110.000 véhicules par jour. De nouvelles étapes importantes vont avoir lieu au cours de l'année 2022.

Pour Michel Castet, directeur des opérations d'élargissement de l'A57, "la chose la plus importante en 2022 va être de _tenir les délais sur le secteur de Sainte-Musse_, la zone la plus sensible car il y a énormément de choses à faire. Nous devons poursuivre le démantèlement du pont qui surplombe les voies SNCF au sud (côté hôpital Sainte-Musse NDLR) et reconstruire un ouvrage neuf d'ici fin 2022. Nous pourrons ensuite faire basculer les voies de circulation et élargir cette portion"

Tracés modifiés pour des rues de Toulon et La Valette

A peu près dans le même secteur, mais cette fois au nord, le tracé de l'Avenue Joseph Gasquet à Toulon va être modifié. La voie va être décalée plus au nord pour libérer de l'espace le long de l'autoroute et permettre l'élargissement des voies. La même opération aura d'ailleurs lieu en 2022 Rue Paul Eluard à La Valette, qui sera elle décalée vers le sud.

La construction des nouveaux ponts des échangeurs de La Bigue, des Fourches et de Tombadou va se poursuivre. Comme d'ailleurs la construction des 12 bassins de collecte d'eau prévus le long du tracé. "C'est déjà visible et très impressionnant du côté de La Bigue avec ces immenses parois cloutées" précise Michel Castet. "Comme nous n'avons absolument pas de place sur le parcours, nous créons des soutènements provisoires pour pouvoir ensuite enterrer les bassins. Ce seront des boîtes en béton entièrement fermées et placées sous les bretelles d'autoroute ou sous les giratoires !"

Les bonnes nouvelles

Et preuve que le chantier avance doucement mais sûrement, plusieurs bonnes nouvelles attendent automobilistes et riverains en 2022 ! De nouveaux écrans acoustiques vont être installés à partir du printemps. "Nous commencerons par l'extrémité nord-ouest du chantier entre l'Avenue Gasquet et Benoit Malon avec l'installation de panneaux de 4 mètres de haut" indique le responsable du chantier.

Côté circulation, le premier secteur d'élargissement, entre La Bigue et l'échangeur de l’A570 vers Hyères, devrait être terminé à la fin du premier semestre. Fin 2022, pas avant, les bandes d'arrêt d'urgence vont refaire leur apparition sur certains tronçons du chantier, ce qui devraient faciliter le passage des secours et des dépanneurs et, on l'espère, fluidifier la circulation en cas d’accident sur cette autoroute en chantier et congestionnée.