Les État-Unis rouvrent leurs frontières : sous quelles conditions pourrez-vous y retourner dès ce lundi ?

Après dix-huit mois de fermeture, les États-Unis rouvrent leurs portes aux ressortissants étrangers ce lundi 8 novembre. La mesure exclue les immigrants, précise une fiche d'information publiée le 25 octobre par l'administration américaine. Si vous souhaitez vous rendre à New York ou Vegas pour le travail ou les vacances, il vous faudra être complètement vacciné, et présenter en plus un test négatif au Covid-19. On vous résume les conditions à remplir.

Schéma vaccinal complet et test négatif

Si vous n'êtes pas citoyen américain, ni candidat à l'immigration et que vous souhaitez vous rendre aux État-Unis par avion, vous devrez présenter dès ce lundi un schéma de vaccination au Covid-19 complet, à savoir deux doses, et la preuve de cette vaccination. Comme la France, les États-Unis considèrent que votre vaccination est complète deux semaines après votre seconde injection. L'administration américaine précise que les vaccins acceptés sont uniquement ceux reconnus par l'Organisation mondiale de la Santé.

En outre, même entièrement vacciné, vous devrez fourir à votre arrivée à l'aéroport un test négatif au Covid-19. Les tests PCR et antigéniques sont acceptés, le test devra avoir été effectué au maximum trois jours avant votre départ.

Les compagnies aériennes sur les "starting block"

À charge des compagnies aérienne de faire les vérifications avant l'embarquement.

Elles sont tenues de comparer le nom et la date de naissance pour confirmer que le passager est bien la même personne que celle figurant sur la preuve de vaccination, de déterminer que le document a été délivré par une source officielle, et d'examiner les informations essentielles pour déterminer si le passager est pleinement vacciné, comme le produit vaccinal, le nombre de doses de vaccin reçues, la ou les dates d’administration, le lieu (par exemple, une clinique de vaccination, un établissement de soins de santé) de la vaccination.

"On l'attend depuis longtemps ! ", s'enthousiasme auprès de nos confrères de l'AFP Anne Rigail, directrice générale d'Air-France. "C'est une excellente nouvelle pour Air France, et plus globalement pour le groupe Air France-KLM, puisque l'Atlantique Nord est notre principal réseau long-courrier. Avant le Covid, il représentait quand même 40% de nos revenus long-courrier sur l'ensemble du groupe."

Air France compte proposer cet hiver 122 vols hebdomadaires vers ce pays, contre 95 actuellement. "D'ici la fin mars, nous reviendrons progressivement à 90% de nos capacités de 2019", décrit la dirigeante. Au programme, une augmentation des fréquences sur les lignes les plus demandées comme New York et Miami, des avions plus gros, la réouverture de la liaison vers Seattle, la reprise du Paris-Papeete via Los Angeles - et non plus Vancouver -, ou encore des vols entre Pointe-à-Pitre et New York, une nouveauté.